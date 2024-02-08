Суд огласит приговор обвиняемым в вымогательстве у главы Ростеха 12 февраля

Гособвинение в ходе прений сторон просило приговорить Суханова к 8 годам колонии строгого режима, Романовского и Бигаева - к 7,5 года колонии строгого режима каждого

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы 12 февраля огласит приговор коммерческому директору Ксении Собчак Кириллу Суханову, бывшему главному редактору журнала Tatler Ариану Романовскому (Кузьмину) и журналисту Тамерлану Бигаеву по делу о вымогательстве 11 млн рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова, передает корреспондент ТАСС.

"Оглашение приговора состоится 12 февраля", - сказал судья.

Гособвинение в ходе прений сторон просило приговорить Суханова к 8 годам колонии строгого режима, Романовского и Бигаева - к 7,5 года колонии строгого режима каждого.

Прения проходили в закрытом от слушателей и СМИ режиме.

Уголовное дело связано с вымогательством у Чемезова денег за нераспространение порочащих его сведений через Telegram-канал "Тушите свет". Суханов был задержан при получении 800 тыс. рублей от сотрудников Чемезова. Фигуранты дела вину не признают и заявляют, что выполняли поручения Ксении Собчак в рамках трудового договора. Собчак изначально заявляла, что не имеет отношения к деятельности этого Telegram-канала.