В Калмыкии возбудили дело по факту травли группы подростков в школе Элисты

Такое решение принято на основании информации, которая появилась в соцсетях и СМИ

ЭЛИСТА, 8 февраля. /ТАСС/. Следователи по информации СМИ возбудили в Калмыкии уголовное дело по факту травли группы подростков в одной из школ Элисты, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"В ходе мониторинга размещенных в соцсети сведений выявлена публикация о том, что в одной из школ города Элисты в отношении учащихся совершаются хулиганские действия со стороны одноклассников. По указанию и.о. руководителя СУ СК РФ по Республике Калмыкия Романа Широбокова по данному факту в следственном отделе по городу Элисте возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц)", - говорится в сообщении.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следствием в рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка деятельности руководства учебного заведения, органов системы профилактики правонарушений, добавили в пресс-службе.

Ранее в соцсетях была размещена информация о травле шести учащихся седьмого класса своими одноклассниками. Трое из детей, по словам автора публикации, были избиты, избиение двоих зафиксировала школьная камера. Лидером группы, которая подвергает детей травле, стала новая ученица, якобы состоящая в неформальной группировке. Информация о травле получила большой общественный резонанс.