Суд Москвы приговорил вымогавшего деньги у топ-менеджера Ростеха к 2,5 года колонии

Это не первый приговор по делу о вымогательстве у Василия Бровко

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии администратора Telegram-канала "Кремлевский мамковед" Станислава Садовова, признав его виновным в вымогательстве денег у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал Садовова С. С. виновным по п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде 2 лет и 6 месяцев колонии", - сказали в пресс-службе.

Как сказано в материалах дела, Садовов признан виновным в том, что под угрозой распространения ложных, дискредитирующих и позорящих сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего и его близких, совершил вымогательство у последнего денежных средств.

Telegram-канал "Кремлевский мамковед" имеет более 258 тыс. подписчиков.

Это не первый приговор по делу о вымогательстве у Василия Бровко, мужа телеведущей Тины Канделаки. В ноябре 2023 года суд приговорил к 2,5 года лишения свободы создателя и администратора Telegram-канала "Как-то вот так" Анатолия Спирина из Ульяновска. А в мае 2023 года администраторы Telegram-каналов "Проект "Сканер" и Riddle Алексей Слободенюк, Евгений Москвин и Владислав Малушенко были признаны виновными по ст. 163 УК РФ и получили каждый по восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 500 тыс. рублей. Потерпевшими по делу значились Бровко и его супруга Тина Канделаки.