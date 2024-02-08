В Екатеринбурге задержали обвиняемого в насилии в спецшколе

Его поймали на автовокзале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Подростка, сбежавшего из спецшколы № 124 в Екатеринбурге после обвинений в насилии, задержали и отправили в СИЗО. Об этом ТАСС сообщил адвокат одного из потерпевших Георгий Краснов.

"Сбежавшего поймали на автовокзале. Суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу еще в январе. И сейчас подростка отправят в екатеринбургский СИЗО-1", - отметил Краснов.

Трое учащихся спецшколы в Екатеринбурге, где один из воспитанников сбежал и сообщил о сексуальном насилии со стороны других подростков, обвиняются в 12 эпизодах насильственных действий сексуального характера (ст. 132 УК РФ). Двоих из них по решению суда отправили в СИЗО, третий же находился под домашним арестом и сбежал.

По сообщениям местных СМИ, поводом для проверки и возбуждения дела стал рассказ мальчика, сбежавшего из спецшколы и сообщившего, что осенью 2022 года он сам стал свидетелем сексуального насилия в отношении 12-летнего воспитанника. В отношении директора школы расследуется дело о халатности.