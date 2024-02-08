В Пермском крае загорелись железнодорожные цистерны

Пострадали шесть человек

ТАСС, 8 февраля. Три железнодорожных цистерны горят в Пермском крае, есть опасность распространения огня на жилые дома поблизости. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Поступило сообщение о возгорании железнодорожной цистерны по адресу: Пермский край, село Куеда, ул. Интернациональная", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время наблюдается горение трех цистерн. "Существует угроза распространения пожара на близлежащее дома", - сказал он.

По данным источника в медслужбах, пострадали пять человек. В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) сообщили о шести пострадавших, а также о локализации пожара.

"Передали локализацию, открытого горения нет, остались отдельные очаги. Цистерны не горят, газопровод не горит", - сообщили в ЕДДС.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, пять пострадавших уже доставлены в местную больницу, им оказывается необходимая помощь. Еще одного пострадавшего сейчас везут в больницу. Глава региона дал поручение представителю министерства территориальной безопасности выехать на место и оперативно докладывать о ситуации. Позже он сообщил, что двух человек перевели в реанимацию.

На место ЧП отправили пожарный поезд со станции Янаул, пожару присвоен повышенный, третий уровень сложности.

К тушению пожара уже привлечено 28 человек личного состава и 12 единиц техники.

В новость были внесены изменения (21:14 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.