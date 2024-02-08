В РЖД опровергли информацию о возгорании поезда в Пермском крае

В компании отметили, что произошло возгорание на газопроводе, которое не влияет на движение поездов

ТАСС, 8 февраля. Информация о возгорании грузового поезда в районе поселка Куеда в Пермском крае не соответствует действительности, произошло возгорание на газопроводе. Для помощи в ликвидации пожара на место направлен пожарный поезд, сообщается в Telegram-канале РЖД.

"Информация о возгорании грузового поезда в районе поселка Куеда в Пермском крае не соответствует действительности. Происшествие не относится к железнодорожной инфраструктуре и не влияет на движение поездов. Для помощи в ликвидации возгорания на газопроводе направлен пожарный поезд, включающий в себя цистерны с водой и пенообразователь", - говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о возгорании грузового поезда после взрыва на газопроводе в поселке Куеда.

Позже поступило сообщение о возгорании железнодорожной цистерны в поселке Куеда. Как сообщили ТАСС в ЕДДС по Куединскому муниципальному округу, в результате инцидента горели также три жилых дома. По информации губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, пять пострадавших доставлены в местную больницу. В ЕДДС сообщили о шести пострадавших.