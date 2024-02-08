Адвокат Треповой направил жалобу на приговор по делу о теракте в Петербурге

Деталей содержания жалобы защитник раскрывать не стал, указав, что они будут оглашены на процессе в суде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 февраля. /ТАСС/. Защита направила в суд апелляционную жалобу на обвинительный приговор Дарье Треповой, вынесенный по делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин) и получили ранения 52 человека. Об этом сообщил ТАСС адвокат осужденной Даниил Берман.

"Сегодня я направил почтой жалобу на приговор во 2-й Западный окружной военный суд", - сказал Берман в беседе с корреспондентом ТАСС. Деталей содержания жалобы защитник раскрывать не стал, указав, что они будут оглашены на процессе в суде.

25 января Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге признал Дарью Трепову виновной в теракте, незаконном перемещении взрывчатки и использовании поддельных документов. Ее приговорили к 27 годам колонии общего режима с ограничением свободы на 2 года - это самый строгий приговор женщине в истории современной России. Также с Треповой взыскали 600 тыс. рублей штрафа.

После оглашения приговора адвокат Треповой назвал его "незаконным и необоснованным", в прениях сторон и подсудимая, и ее защитник просили суд вернуть дело на доследование, а в случае вынесения приговора - оправдать ее по статьям о терроризме и незаконном переносе взрывчатки.

Как установило следствие, 2 апреля 2023 года Трепова, выполняя указания кураторов с Украины Романа Попкова и Юрия Денисова, принесла в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее Фомину. При последовавшем взрыве военкор погиб, ранения получили 52 находившихся в помещении человека. Всего потерпевшими по делу были признаны 85 человек. Дмитрий Касинцев, приговоренный судом к 1 году 9 месяцам колонии, после теракта укрывал Трепову в своей квартире вплоть до прибытия сотрудников правоохранительных органов, причем сначала сообщил им ложную информацию о том, что находится в жилище один.