МЧС Прикамья подтвердило информацию о пожаре на газопроводе

Его площадь составила 238 кв. м

ПЕРМЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Пермскому краю подтвердило информацию о пожаре на газопроводе.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

"По прибытии к месту вызова первого подразделения было установлено, что происходит факельное горение внутрипромыслового газопровода и трех близлежащих строений", - сообщили в управлении МЧС.

Позже ведомство сообщило о полной ликвидации пожара, площадь которого, по уточненным данным, составила 238 кв. м.

"По уточненной информации, пожар ликвидирован на площади 238 кв. м. Огнем уничтожен жилой и нежилой дом, а также надворные постройки третьего дома", - сообщили в ведомстве.

Сообщение о пожаре в поселке Куеда Пермского края поступило 8 февраля в 22:00 (20:00 мск). Происходило факельное горение внутрипромыслового газопровода диаметром 150 мм и трех близлежащих строений. На тушение пожара были направлены 71 человек и 23 единицы техники, в том числе от МЧС России 52 человека личного состава и 15 единиц техники, также в ликвидации участвовал пожарный поезд. По последним данным ведомства, в результате пожара погибших нет, пострадали восемь человек, двое из них переведены в реанимацию.

Сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводят проверку обстоятельств произошедшего, выясняют причину пожара.

В новость были внесены изменения (22:05 мск, 22:09 мск) - обновлена площадь пожара, добавлена информация о ликвидации пожара.