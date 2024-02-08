Глава прифронтовой Васильевки рассказала о попытке покушения

Наталья Романиченко отметила, что старается не реагировать на такие вещи

ВАСИЛЬЕВКА /Запорожская область/, 8 февраля. /ТАСС/. Силовики предотвратили покушение на главу прифронтового Васильевского района Запорожской области. Об этом ТАСС рассказала сама руководитель ВГА района Наталья Романиченко.

"Недавно мне сказали, сообщили о том, что готовилось очередное покушение. <...> Я стараюсь не реагировать на такие вещи. Для этого у нас есть спецслужбы, которые хорошо работают и предотвращают всякого рода теракты. Я не задавала вопросы, <...> переступила и пошла дальше", - поделилась глава ВГА Васильевского района.

Она добавила, что с момента включения Запорожской области в состав РФ в Васильевском районе не произошло ни одного теракта.