Устроившего диверсию на подмосковной ж/д станции бармена обвинили в госизмене и терроризме

Срок следствия по делу продлен до весны 2024 года

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Следователи ужесточили обвинение бармену одного из подмосковных ресторанов Владимиру Малине, который был задержан и арестован летом прошлого года после поджога релейного шкафа недалеко от ж/д станции Нара. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, кроме диверсии фигуранту дела добавили в обвинение госизмену, террористический акт, а также ряд других статей УК РФ террористической направленности.

"В ходе расследования в отношении Владимира Малины уголовного дела по признакам состава преступлений, предусмотренных п."а" ч.2 ст. 281 УК РФ (диверсия организованной группой) и ст. 267 УК РФ (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения) следователи ужесточили мужчине обвинение. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он содержится в СИЗО "Лефортово". Срок следствия по делу продлен до весны этого года", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в обвинение Малине добавлено совершение преступлений, предусмотренных семи статьями УК РФ: "Госизмена", "Террористический акт", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Участие в террористической организации", "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности", "Участие в террористической организации" и "Участие в диверсионном сообществе".

В июне 2023 года сотрудники правоохранительных органов задержали бармена одного из истринских ресторанов Владимира Малину, который за пару месяцев до своего ареста сжег оборудование в релейном шкафу, контролирующем переезд на железнодорожной станции Пожитково - Большое окружное кольцо МЖД (почти 6,5 км до Наро-Фоминска - прим. ТАСС). Тогда он заявил следователям, что совершил диверсию по собственному желанию. Малине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Следствие продолжается, по делу назначен ряд экспертиз, среди которых психолого-психиатрическая и баллистическая.