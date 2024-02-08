Человек погиб после падения на пути на станции метро "Арбатская" в Москве

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Человек упал на пути на станции метро "Арбатская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена, он погиб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Предварительно установлено, что примерно в 21:17 на станции метро "Арбатская" произошло падение пассажира на пути. В результате полученных травм человек скончался", - сказал собеседник агентства. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Департамент транспорта Москвы ранее сообщил, что на центральном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на путях. Позже отмечалось, что оно восстановлено и вводится в график.