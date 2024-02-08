В МЧС сообщили о восьми пострадавших в результате пожара в Прикамье

Госпитализация потребовалась пятерым из них

ПЕРМЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Восемь человек пострадали в результате пожара в Пермском крае.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

"По первоначальный информации, на пожаре погибших нет, к сожалению, на пожаре имеются восемь пострадавших, из них пять человек (в том числе двое детей) госпитализированы", - сообщили в управлении МЧС.

Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, один из пострадавших уже отпущен домой на амбулаторное лечение, три человека, среди которых дети 7 и 11 лет, остаются в стационаре. Еще двое пострадавших находятся в палате интенсивной терапии. "В Куеду выезжают заведующий санитарной авиацией и заведующий ожоговым центром ГКБ им. С. Н. Гринберга. Дополнительно в Куеду направлен реанимобиль ТЦМК с бригадой врачей", - добавил глава региона.