ВСУ обстреляли Владимировку в ДНР

Ранение получил мирный житель

ДОНЕЦК, 8 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Владимировку в Донецкой Народной Республике (ДНР), ранен мирный житель. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 8 февраля <...> поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Владимировка, в результате атаки БПЛА-камикадзе ранен мужчина 1970 года рождения"- говорится в сообщении.