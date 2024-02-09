На Камчатке экс-директора предприятия ЖКХ подозревают в сокрытии от налогов 9 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 февраля. /ТАСС/. Бывший директор коммунального предприятия на Камчатке подозревается в сокрытии денег, предназначенных для уплаты налогов. Возбуждено уголовное дело, сообщает управление СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего бывшего директора коммерческого предприятия. Он подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, злоумышленник, являясь руководителем коммунального предприятия, имея реальную возможность погасить недоимку по налогам, умышленно сокрыл денежные средства в размере более 9 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание задолженности по налогам. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.