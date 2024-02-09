На севере Москвы произошел пожар в жилом доме

Эвакуировали порядка 400 человек

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Крыша жилого дома горит на севере Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"По предварительных данным, горит крыша шестиэтажного жилого дома на площади 300 кв. м. Идет эвакуация жильцов", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что горит жилой дом по адресу: улица Черняховского, 2.

Позже в оперативных службах сообщили, что площадь пожара увеличилась до 4 тыс. кв. м. Из дома эвакуировано около 400 человек, в здании началось обрушение чердака. Из пятого подъезда пожарные спасают пожилого мужчину, который не может выйти самостоятельно. Есть угроза распространения огня на соседние здания и торговый центр.

В пресс-службе МЧС РФ уточнили, что, по предварительным данным, пострадавших нет. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных, к тушению возгорания привлечены два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

В настоящее время движение транспорта по улице ограничено. В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщили, что для обогрева эвакуированных выделено три автобуса Мосгортранса.

В этом доме жил поэт, прозаик и драматург Евгений Агранович, на фасаде ему установлена мемориальная доска. Дом построен в 1967 году.

В новость внесены изменения (01:24 мск, 01:33 мск) - уточняется площадь возгорания, добавлена информация об эвакуации жильцов и обрушении. ​​​​​​