Что известно о пожаре в жилом доме на севере Москвы

Более 10 человек пострадали в результате пожара на севере Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах. На данный момент открытое горение ликвидировано.

Как рассказали в оперативных службах, это самый крупный пожар в жилом доме в новейшей истории Москвы.

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.

Обстоятельства ЧП

- Пожар начался ночью на крыше дома по адресу: ул. Черняховского, дом 4. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 300 кв. м, но позднее она выросла до 4 тыс. кв. м.

- Кровля здания полностью обрушилась.

- Возгорание угрожало примыкающим к дому зданиям и соседнему торговому центру, рассказали в оперативных службах. Позднее пожар был локализован, а угроза снята. К 03:20 мск открытое горение было уже ликвидировано.

Пострадавшие

- По предварительным данным, пострадали более 10 человек. На место ЧП прибыл медицинский вертолет.

Действия спасателей

- Из дома, по данным оперативных служб, эвакуировали более 400 человек.

- Пожару присвоен третий ранг из пяти возможных. Тушение осложняют мороз и ветер.

- К ликвидации возгорания привлекли два вертолета Ка-32.

- По последним данным, столичное управление МЧС наращивает группировку сил на месте происшествия. В тушении пожара задействовано большинство подразделений столичного пожарно-спасательного гарнизона, вызваны сотрудники из резерва.

Реакция властей

- Эвакуированным жильцам оказывается необходимая помощь, заверил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что все городские службы работают на месте происшествия.

- Движение по улице Черняховского перекрыто. Кроме того, перекрыто движение по дублеру Ленинградского проспекта в сторону области.

- На место ЧП прибыла зампрокурора столицы Яна Старовойтова.