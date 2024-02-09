Что известно о пожаре в жилом доме на севере Москвы

Более 10 человек пострадали в результате пожара на севере Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах. На данный момент открытое горение ликвидировано.
Как рассказали в оперативных службах, это самый крупный пожар в жилом доме в новейшей истории Москвы.
ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.
Обстоятельства ЧП
- Пожар начался ночью на крыше дома по адресу: ул. Черняховского, дом 4. Изначально сообщалось, что площадь возгорания составляет 300 кв. м, но позднее она выросла до 4 тыс. кв. м.
- Кровля здания полностью обрушилась.
- Возгорание угрожало примыкающим к дому зданиям и соседнему торговому центру, рассказали в оперативных службах. Позднее пожар был локализован, а угроза снята. К 03:20 мск открытое горение было уже ликвидировано.
Пострадавшие
- По предварительным данным, пострадали более 10 человек. На место ЧП прибыл медицинский вертолет.
Действия спасателей
- Из дома, по данным оперативных служб, эвакуировали более 400 человек.
- Пожару присвоен третий ранг из пяти возможных. Тушение осложняют мороз и ветер.
- К ликвидации возгорания привлекли два вертолета Ка-32.
- По последним данным, столичное управление МЧС наращивает группировку сил на месте происшествия. В тушении пожара задействовано большинство подразделений столичного пожарно-спасательного гарнизона, вызваны сотрудники из резерва.
Реакция властей
- Эвакуированным жильцам оказывается необходимая помощь, заверил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подчеркнул, что все городские службы работают на месте происшествия.
- Движение по улице Черняховского перекрыто. Кроме того, перекрыто движение по дублеру Ленинградского проспекта в сторону области.
- На место ЧП прибыла зампрокурора столицы Яна Старовойтова.