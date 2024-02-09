Кровля горящего на севере Москвы дома полностью обрушилась

На место ЧП прибыла зампрокурора столицы Яна Старовойтова

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Полное обрушение кровли произошло у горящего на улице Черняховского в Москве жилого дома, передает корреспондент ТАСС.

Горящая кровля полностью обрушилась, горящие обломки падают вокруг дома. Пожарные работают, соблюдая дистанцию, техника и оборудование находятся на расстоянии от дома. Вся крыша дома охвачена огнем.

На место прибыла заместитель прокурора Москвы Яна Старовойтова. Ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств возгорания и соблюдение жилищных прав жителей горящего дома.

В оперативных службах сообщили, что столичный главк МЧС России наращивает группировку сил и средств на месте тушения. "Дополнительные силы и средства продолжают стягиваться к месту пожара", - сказал собеседник агентства.

По его словам в тушении возгорания задействовано большинство подразделений столичного пожарно-спасательного гарнизона, в том числе вызваны сотрудники из резерва.