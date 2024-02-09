Причиной пожара в жилом доме на севере Москвы могло стать короткое замыкание

Специалисты изучают и другие версии, добавили в оперативных службах

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Короткое замыкание проводки под кровлей могло привести к возгоранию в жилом доме на улице Черняховского в Москве, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"В качестве причины рассматривается короткое замыкание проводки под кровлей. Также изучаются и другие версии, среди которых поджог", - сказал собеседник агентства.

Феликс, житель дома, в котором произошел пожар, рассказал корреспонденту ТАСС, что также склоняется к этой версии. "Проводка была сделана таким образом, что на нее попадала вода из водостоков. От этого могло коротнуть", - сказал он. Многие жильцы дома также солидарны с ним.

Дом был построен в 1956 году, он кирпичный с железобетонными перекрытиями и деревянными перекрытиями кровли. К нему пристроены 12- и 8-этажные жилые дома. В доме проживал поэт Александр Галич.

Пожар в жилом доме на улице Черняховского начался на кровле ночью. Изначально площадь возгорания составляла 300 кв. метров, но позже огонь разросся до 4 тыс. кв. метров. Пожару присвоен третий ранг сложности из пяти возможных. Из дома эвакуированы около 400 человек, в том числе три инвалида-колясочника. К тушению привлечены два вертолета.

Этот пожар стал самым крупным возгоранием в жилом доме в Москве в новейшей истории России.