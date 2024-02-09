В Якутск доставили санавиацией четверых пострадавших при пожаре в доме в Верхоянске

Их направили в республиканскую больницу №2

ЯКУТСК, 9 февраля. /ТАСС/. Четверо пострадавших в результате пожара в многоквартирном доме в городе Верхоянске доставлены санавиацией в Якутск. Об этом сообщили в региональном министерстве по делам ГО и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.

"Состояние детей оценивается врачами как тяжелое стабильное, двоих взрослых состояние оценивается как стабильное тяжелое, транспортированы санитарной авиацией в город Якутск в республиканскую больницу №2", - говорится в распространенном сообщении со ссылкой на региональный Минздрав. Одному взрослому пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

Пожар произошел 8 февраля в Верхоянске, в результате пострадали пять человек, в том числе двое детей. На момент прибытия пожарных горел второй подъезд, были эвакуированы девять человек.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Якутии, Верхоянской межрайонной прокуратурой организована проверка. Загорелась одна из квартир в 12-многоквартирном доме 1988 года постройки. Были госпитализированы женщина 1992 года рождения, двое детей 2020 и 2022 годов рождения и мужчина 1969 года рождения. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.