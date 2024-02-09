Спасенных при пожаре в доме на севере Москвы осмотрели медики

Госпитализация никому не потребовалась

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Жильцы, эвакуированные из-за пожара в доме на улице Черняховского севере Москвы, осмотрены медиками и отпущены, госпитализация никому из них не потребовалась. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Жильцы дома осмотрены медиками и отпущены. Пострадавших в результате пожара нет", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС РФ агентству подтвердили, что при пожаре никто не пострадал. "Благодаря слаженным и грамотным действиям огнеборцев была проведена оперативная эвакуация жильцов дома", - уточнили в МЧС.