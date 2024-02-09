СК РФ организовал доследственную проверку после пожара в доме на севере Москвы

Следователи выясняют, были ли нарушены требования пожарной безопасности

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Следователи столичного управления СК России проводят доследственную проверку по факту возгорания кровли жилого дома на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в управлении.

"Савеловским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северному административному округу ГСУ СК России по Москве организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей "нарушение требований пожарной безопасности" (ч. 1 ст. 219) УК РФ", - сказал собеседник агентства.

К работе на месте происшествия подключились следователи и криминалисты столичного СК. "Их работу координирует первый заместитель руководителя ГСУ СК России по Москве Виталий Саксин", - сообщили в столичном СК.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, опрашивают очевидцев произошедшего и участников тушения пожара, планируется назначение некоторых экспертиз.