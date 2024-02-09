В Благовещенске 10 учеников гимназии заразились кишечной инфекцией

Возраст заболевших от 11 до 17 лет

ТАСС, 9 февраля. В Благовещенске 10 учеников гимназии обратились за медпомощью с подозрением на кишечную инфекцию. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Амурской области.

"Роспотребнадзор незамедлительно отреагировал на ситуацию с групповой заболеваемостью обучающихся Алексеевской гимназии города Благовещенска. 8 февраля 10 человек обратились за медицинской помощью с подозрением на гастроэнтерит. Возраст заболевших от 11 до 17 лет", - говорится в сообщении.

В учебное заведение направлена бригада специалистов для проведения эпидемиологического расследования. Они проверят пищеблок, отследят цепочку поступления продуктов, а также соберут пробы и обследуют персонал. На данный момент столовая в гимназии закрыта, а время уроков сокращено.

В Telegram-канале администрации Благовещенска сообщается, что проверку по факту заболевания детей также начали в городском управлении образования. Отмечается, что пять пациентов сейчас находятся в инфекционной больнице, остальные от госпитализации отказались.