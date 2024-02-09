На севере Москвы ликвидировали пожар в жилом доме

ЧП произошло на улице Черняховского

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Пожар в жилом многоэтажном доме на улице Черняховского на севере Москвы полностью ликвидирован.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Пожар в жилом доме на севере столицы полностью ликвидирован", - сказали в пресс-службе ведомства.

Как рассказала ТАСС певица Наталья Штурм, которая проживает в этом доме, пожар начался около часа ночи. "Все началось с того, что в доме отключился Wi-Fi и пропало электричество. Я открыла окно, увидела дым, собрала все основные вещи и побежала вниз по лестнице подъезда с криком "Пожар", - рассказала она. По словам других жильцов, в доме еще до возгорания были проблемы с проводкой и электричеством.