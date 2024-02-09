В Красноярске задержали художника Слонова за демонстрацию экстремистской символики

Его остановили на вылете в аэропорту

КРАСНОЯРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Художник Василий Слонов задержан в аэропорту Красноярска по делу о демонстрации экстремистской символики, сообщили ТАСС в правоохранительных органах края.

"Возбуждено уголовное дело о публичном демонстрировании символики экстремистской организации", - сказал собеседник агентства, добавив, что фигурант этого дела задержан. Как сообщил другой собеседник агентства, Слонов купил авиабилет в Казахстан, его остановили на вылете в аэропорту Красноярска.

По словам собеседника, у Слонова в социальных сетях была размещена фотография детской куклы-неваляшки с символикой запрещенного в РФ экстремистского движения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ). В 2023 году за эту публикацию художник был оштрафован, но не удалил ее.

Официальными комментариями правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

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Решением Верховного суда РФ от 17 августа 2020 г. и дополнительным решением Верховного суда РФ от 2 октября 2020 г. движение "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) признано экстремистским. Его деятельность в России запрещена.