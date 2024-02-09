В Санкт-Петербурге произошел пожар на складе

Площадь возгорания составила 300 кв. м

ТАСС, 9 февраля. Ангар загорелся на площади 300 кв. м в Санкт-Петербурге. Пожару присвоен дополнительный номер сложности 1-бис, сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по городу.

"9 февраля в 05:43 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, Пискаревский проспект, д. 144. В ангаре размером 20х30 м происходит горение на площади 300 кв. м. В 06:32 пожару присвоен дополнительный номер 1-бис", - говорится в сообщении.

Позже в Telegram-канале ГУ МЧС России по городу сообщили о локализации пожара на площади 300 кв. м.

"В 07:26 локализация, отказ дополнительному номеру 1-бис", - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС 5 единиц техники и 20 человек личного состава.

В новость внесены изменения (08:00 мск) - добавлена информация о локализации пожара.