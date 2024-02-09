Суд приговорил жителя Владивостока к двум годам колонии за пропаганду терроризма

Мужчина полностью признал свою вину

ВЛАДИВОСТОК, 9 февраля. /ТАСС/. Тихоокеанский флотский военный суд признал жителя Владивостока виновным в пропаганде терроризма и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Находясь во Владивостоке и используя принадлежащий ему мобильный телефон с доступом к сети Интернет, 23 ноября и 4 декабря 2022 года [обвиняемый] разместил со своего аккаунта в публичном чате интернет-мессенджера Telegram текстовые сообщения, обосновывали правильность и допустимость действий, направленных на насильственный захват власти в России", - сообщили в суде.

Мужчина полностью признал свою вину и от дачи показаний отказался, заявив, что подтверждает свои показания на предварительном следствии. Суд признал его виновным в преступлении по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) и приговорил его к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Подсудимый лишен права размещать материалы в сетях общего пользования, включая интернет, в течение двух лет.

Как пояснили ТАСС в суде, все дела террористической направленности рассматривает военный суд окружного звена, вне зависимости от того, является ли подсудимый военнослужащим или гражданским.