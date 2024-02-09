В Калмыкии в ДТП пострадали шесть человек

Столкнулись две иномарки

ЭЛИСТА, 9 февраля. /ТАСС/. В Калмыкии шесть человек получили травмы после столкновения двух иномарок на федеральной трассе Р-22 "Каспий". Об этом сообщила пресс-служба МВД России по республике.

Авария произошла в 6:20 на 160-м км федеральной автодороги "Каспий". Столкнулись автомобиль Geely Coolray, следовавший из Ставропольского края, и Hyundai Solaris из Самарской области. "В результате ДТП в медучреждение с травмами различной степени тяжести доставлены водитель и три пассажира Geely Coolray, а также водитель и пассажир Hyundai Solaris", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Сотрудниками Госавтоинспекции обеспечен беспрепятственный проезд автотранспорта.