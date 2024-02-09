В КБР возбудили дело об участии в террористической организации

Обвиняемый совершил вооруженное нападение на военнослужащего ВС России

НАЛЬЧИК, 9 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) об участии в деятельности террористической организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по КБР.

"В Кабардино-Балкарии пресечена деятельность участника незаконного вооруженного формирования, - говорится в сообщении. - СУ СК России по КБР возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 318 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за совершение указанных преступлений, - лишение свободы на срок до 20 лет".

По данным ведомства, была пресечена преступная деятельность жителя Баксанского района КБР, входившего в состав международной террористической организации.

По имеющимся данным, 20-летний уроженец Кабардино-Балкарии в июне 2023 года совершил вооруженное нападение на военнослужащего ВС России, а также сотрудников МВД по КБР.