В Белгородской области за сутки из-за обстрелов повреждены более 30 домов и 28 автомобилей

По данным главы региона Вячеслава Гладкова, пострадали шесть человек

ТАСС, 9 февраля. Более 30 частных домов, 28 автомобилей и производственное помещение повреждены в Белгородской области при обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины за сутки. Травмы в результате действий ВСУ получили шесть человек, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"После отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ на 8 февраля разрушения выявлены в поселке Разумное - в одном многоквартирном доме повреждена кровля, пострадали 16 частных жилых домовладений, 19 автомобилей, одно производственное помещение, гараж и хозпостройка. В Новосадовском сельском поселении повреждения выявлены в трех частных домовладениях, также повреждена крыша социального объекта и один автомобиль. В Майском сельском поселении повреждена кровля в одном частном домовладении, в Стрелецком сельском поселении поврежден один автомобиль", - написал он.

В Шебекинском округе по селу Ржевка ВСУ выпустили 14 снарядов кассетного типа из РСЗО "Вампир", пострадали пять человек. Различные разрушения выявили в 13 частных домовладениях, также повреждения получили 7 автомобилей.

В селе Новая Таволжанка ВСУ атаковали с помощью четырех дронов-камикадзе, также с БПЛА сбросили два взрывных устройства. Один из дронов-камикадзе атаковал рейсовый автобус с мирными жителями, мужчина получил осколочные ранения ноги. "Помимо автобуса в селе повреждена линия электропередачи. В настоящий момент электроснабжение восстановлено", - проинформировал губернатор.

В Яковлевском округе в селе Гостищево после отражения средствами ПВО воздушной атаки ВСУ в районе железнодорожного вокзала из-за падения осколков произошло провисание контактной линии электросети. В пути следования приостановили поезд Белгород - Санкт-Петербург. "В настоящей момент контактная линия восстановлена. Поезда ходят согласно расписанию", - добавил Гладков.