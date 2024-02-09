Раскольники избили прихожанина при захвате храма канонической УПЦ в Черновицкой области

О дальнейшей судьбе прихожанина не сообщается

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Рейдеры раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) избили прихожанина канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во время захвата 8 февраля Петропавловского храма в селе Ленковцы Черновицкой области. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

На видеозаписи, опубликованной на сайте СПЖ, мужчина пытается попасть в храм и разговаривает с одним из захватчиков. После короткого диалога активист ПЦУ напал на прихожанина, к нему присоединились другие рейдеры и нанесли мужчине несколько ударов по лицу. О дальнейшей судьбе прихожанина не сообщается.

Первый раз раскольники попытались захватить Петропавловский храм в июле 2023 года после того, как более 300 его прихожан поддержали решение остаться в лоне канонической УПЦ. Тогда раскольники попытались провести свое собрание о переводе общины, но оно не состоялось, так как несколько сотен верующих УПЦ заявили о своем несогласии. Однако 8 февраля раскольникам при поддержке лиц в военной форме и вооруженных сотрудников полиции удалось захватить храм.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников.

По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.