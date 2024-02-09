В Грузии четыре человека погибли в результате стрельбы на рынке

Еще один человек пострадал

ТБИЛИСИ, 9 февраля. /ТАСС/. Четыре человека погибли в результате стрельбы на рынке в городе Рустави. Об этом сообщило МВД Грузии.

"Установлено, что на территории рынка несколько выстрелов произвел рожденный в 1988 году Г. О. В результате стрельбы убиты четыре человека, в том числе дядя обвиняемого, который работал на рынке. Ранен один человек - двоюродный брат обвиняемого", - отметили в ведомстве.

Как уточняется, стрельба произошла на так называемом Стамбульском рынке Рустави. После получения сообщения о стрельбе на место оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Открывший стрельбу мужчина задержан на месте преступления. Раненый доставлен в больницу.

По данным телеканала "Рустави 2", мужчина работал на рынке со своими родственниками, у них возник конфликт. Стрельбу мужчина открыл, предварительно, из мести. Среди погибших, как сообщается, водитель такси, который оказался на месте стрельбы.