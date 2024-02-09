Городские службы ликвидируют последствия пожара на севере Москвы

Восстановительные работы будут проводиться в круглосуточном режиме

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Сотрудники комплекса городского хозяйства (КГХ) проводят восстановительные работы на месте пожара на улице Черняховского в Москве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале КГХ.

"Городские службы проводят работы по ликвидации последствий пожара на улице Черняховского. Задействовано необходимое количество сил и техники. Восстановительные работы будут проводиться в круглосуточном режиме", - отмечается в сообщении.

В настоящее время идет обследование помещений. "На месте создан оперативный штаб. Жильцы, которые пожелали временно покинуть свои квартиры, размещаются в гостиницах", - заключили в комплексе городского хозяйства.

Пожар в жилом доме на улице Черняховского начался на кровле ночью. Изначально площадь возгорания составляла 300 кв. м, но позже огонь распространился на 4 тыс. кв. м. К тушению были привлечены два вертолета. На данный момент пожар ликвидирован.