В районе пожара на севере Москвы не зафиксировали роста загрязняющих веществ в воздухе

Отмечались интенсивные условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Изменений концентраций загрязняющих веществ в воздухе на севере Москвы, где ночью произошел сильный пожар в жилом доме на улице Черняховского, не зафиксировано, сообщили ТАСС в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"По данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы рост концентраций загрязняющих веществ не фиксировался. Отмечались интенсивные условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе", - сказали в пресс-службе.

Пожар в жилом доме на улице Черняховского начался на кровле ночью. Изначально площадь возгорания составляла 300 кв. м, но позже огонь распространился на 4 тыс. кв. м. К тушению были привлечены два вертолета. На данный момент пожар ликвидирован.

Пожар стал самым крупным возгоранием в жилом доме в Москве в новейшей истории России.