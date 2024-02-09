Версия поджога кровли в жилом доме на севере Москвы не подтверждается

В ближайшее время планируется провести дополнительный осмотр чердака, а также изучить изъятую документацию и видеозаписи с камер наружного наблюдения

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Следствие не нашло подтверждения версии поджога кровли жилого дома на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ.

"В настоящее время проведен осмотр чердачного помещения, опрошены более 10 очевидцев из числа жителей дома, председатель ЖСК, изъяты интересующие документы и записи с камер видеонаблюдения. Лиц, совершающих умышленные действия, связанные с поджогом, в ходе первоначальных проверочных мероприятий не выявлено", - сказали в пресс-службе.

В СК добавили, что в ближайшее время планируется провести дополнительный осмотр чердака, а также осмотреть жилые помещения, поврежденные пожаром. Также будет изучена изъятая документация и видеозаписи с камер наружного наблюдения. Кроме того, планируется истребовать документы на поврежденное имущество и опросить пострадавших, назначить пожарно-техническую, строительную и оценочные судебные экспертизы, а также экспертизу по технике безопасности использования оборудования для обогрева.

Пожар возник ночью на кровле жилого дома на улице Черняховского. Изначально площадь возгорания составляла 300 кв. м, но позже огонь распространился на 4 тыс. кв. м. К тушению были привлечены два вертолета. Пожар ликвидирован.