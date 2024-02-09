Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчанина к 11 годам за спонсирование терроризма

По данным следствия, он дважды перевел деньги террористической организации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 февраля. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Крыма к 11 годам колонии за денежные переводы запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"Состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Кадырова Мурата Энверовича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 205.1 и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ. В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По версии органов предварительного расследования, крымчанин вступил в переписку с лицами, от которых узнал необходимые реквизиты для осуществления денежных переводов для террористической организации. После чего мужчина перевел средства дважды - в июне 2017-го и 2018 года из Симферополя и Севастополя. При этом подсудимый знал, что средства предназначены для финансирования деятельности ИГ и ее структурных подразделений в целях совершения преступлений террористической направленности.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Кадыров свою вину в содеянном не признал.