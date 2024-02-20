Суд приступит к допросу свидетелей по делу экс-главы УГИБДД по Ставрополью 26 февраля

Алексея Сафонова обвиняют в создании преступного сообщества, получении взятки, а также злоупотреблении должностными полномочиями

ЧЕРКЕССК, 20 февраля /ТАСС/. Допрос свидетелей начнется 26 февраля на очередном заседании по делу обвиняемого в создании преступного сообщества бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, которое рассматривается в Черкесском городском суде Карачаево-Черкесской Республики, сообщает корреспондент ТАСС.

"На следующем заседании 26 февраля, если нет возражений, приступим к допросу свидетелей", - сказал судья по завершении оглашения обвинительного заключения.

Сафонов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210, ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290, ч. 1. ст. 285 УК РФ (создание преступного сообщества, получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями).

"К инкриминируемым преступлениям я не имею отношение. Буду в установленном законе порядке доказывать свою невиновность", - ответил Сафонов на вопрос судьи, признает ли он себя виновным.

Экс-глава УГИБДД по Ставрополью отметил, что все обвинения в получении взяток основаны лишь на показаниях одного человека. "Меня обвиняют в том, что я получал неоднократно взятки. Это основано лишь на показаниях одного лица - Александра Аржанухина, который покончил жизнь самоубийством. В своей предсмертной записке он написал, что дал вынужденные показания органам следствия, так как ему нужно было лечиться. Он действительно находился на стационарном лечении в психиатрической больнице №1 Ставрополя", - сказал Сафонов.

Дело Сафонова в декабре 2023 года передали в Черкесский городской суд для рассмотрения по существу. По версии следствия, не позднее 2013 года Сафонов совместно с другими сотрудниками УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю и местными жителями создал и возглавил организованное преступное сообщество для получения незаконного обогащения. С 2013 по 2021 год участники ОПС получили на территории Ставропольского края 101 взятку на общую сумму более 21,8 млн рублей. По данным СК, незаконное вознаграждение предназначалось за то, чтобы не привлекать водителей грузового транспорта, перевозившего зерновые культуры и иные грузы, к административной ответственности за различные нарушения в области безопасности дорожного движения и обеспечить их беспрепятственный проезд по территории региона.