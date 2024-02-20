На набережной в Сочи убили женщину

Подозреваемого задержали

КРАСНОДАР, 20 февраля. /ТАСС/. Убийство женщины произошло в Сочи на набережной одного из пляжей, сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

"В правоохранительные органы Сочи поступило сообщение об обнаружении на набережной одного из пляжей в районе улицы Просвещения тела женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СК РФ по краю незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

Убита 46-летняя женщина, подозреваемым является мужчина 58 лет. По предварительной версии, женщина была у него в гостях, произошел конфликт, мужчина нанес ей удары, а затем перенес на улицу, где нанес еще несколько ударов камнем по голове и скрылся.

В краевом главке полиции уточнили журналистам, что 58-летнего приезжего, подозреваемого в убийстве женщины на пляже в Адлере, задержали по горячим следам.