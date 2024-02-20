Мужчину ранили из огнестрельного оружия рядом со школой в Петербурге

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Полиция разыскивает злоумышленника, который ранил из огнестрельного оружия мужчину рядом с гимназией в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленобласти, информация о ранении местного жителя поступила в полицию около 9 утра. Инцидент произошел у дома №7 по Выборгскому шоссе. "Полицией проводятся оперативно-разыскные мероприятия по задержанию нападавшего", - говорится в сообщении. Пострадавшего госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по городу, следователи полагают, что неизвестный попытался убить 42-летнего мужчину выстрелом в голову, после чего скрылся. Его мотивы пока не установлены, обстоятельства произошедшего выясняются. Следователи допрашивают свидетелей, осматривают место происшествия, и назначают экспертизы по делу.

Расследование дела поставили на контроль в прокуратуре Выборгского района.