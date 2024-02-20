Вологодский хакер предстанет перед судом за обесточивание 38 населенных пунктов

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде

ТАСС, 20 февраля. Вологодский хакер, умышленно обесточивший 38 поселков в области год назад, предстанет перед судом по уголовному делу, наказание за которое предусматривает до восьми лет колонии, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСБ России по Вологодской области.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении хакера, отключившего от электроэнергии 38 населенных пунктов Вологодской области. УФСБ России по Вологодской области установлено, что в феврале 2023 года житель региона 1975 года рождения получил неправомерный доступ к системам технологического управления электросетями и отключил от электроснабжения 38 населенных пунктов Вологодской области в Шекснинском районе, Устюженском и Бабаевском округах", - говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 4 статьи 274.1 УК РФ. Его расследование завершено, дело направили в суд для рассмотрения по существу. Фигурант находится под подпиской о невыезде, уточнили ТАСС в УФСБ.