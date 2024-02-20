Осужденного за хищение экс-министра Челябинской области освободили от наказания

В пресс-службе облсуда уточнили, что бывший чиновник освобожден от принудительных работ

ЧЕЛЯБИНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Челябинский областной суд оставил без изменений постановление Калининского районного суда Челябинска, которым условно-досрочно освобожден от наказания бывший министр социальных отношений региона Олег Бехтерев, осужденный в 2018 году за хищение из бюджета 29,3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе облсуда.

"Постановление Калининского районного суда оставлено без изменений. Этим постановлением осужденный Бехтерев освобожден от наказания в виде принудительных работ условно-досрочно на 11 месяцев и три дня", - сказали в пресс-службе.

Бехтерев был заместителем министра социальных отношений Челябинской области, затем и.о. министра и министром с декабря 2013 года по февраль 2014-го. По версии следствия, в это время он заключил с коммерческими фирмами, подконтрольными предпринимательнице Кем, госконтракты на поставку технических средств реабилитации инвалидов по завышенным ценам и без аукционов. В результате Бехтерев при пособничестве Кем похитил из федерального бюджета 29 млн 372 тыс. 740 рублей.

В 2018 году суд по совокупности преступлений назначил Бехтереву наказание в виде семи лет лишения свободы со штрафом 10 млн рублей, с отбыванием в колонии строгого режима. Кем суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно со штрафом в 3 млн рублей. В 2022 году Бехтереву заменили срок в колонии принудительными работами.