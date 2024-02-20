Американского сенатора Линдси Грэма внесли в реестр террористов и экстремистов в РФ

В список также включили бывшую экоактивистку Евгению Чирикову

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов американского сенатора Линдси Грэма, сообщается на сайте службы.

В реестр также внесена бывшая экоактивистка Евгения Чирикова (признана в РФ иноагентом).

Известный своей антироссийской позицией сенатор Грэм неоднократно призывал внести Россию в составляемый США список стран - спонсоров терроризма. Сенатор также предлагал различные варианты ужесточения санкций против РФ.

В мае 2023 года украинская сторона опубликовала видеоролик, на котором запечатлено, как Грэм на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что смерти русских в ходе конфликта на Украине - это "лучшая из инвестиций" Вашингтона. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти слова "позором для США", официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что подобный тезис об убийстве русских "уже давно закреплен в США". Далее агентство Reuters, ознакомившееся с полной записью встречи, сообщило о том, что высказывания американского сенатора могли быть вырваны из контекста. В МИД РФ назвали эти заявлениями нелепыми и позорными оправданиями.