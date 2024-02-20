Олега Навального переобъявили в розыск по уголовной статье

По какой статье ведется розыск, в базе МВД не указано

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. МВД России переобъявило в розыск Олега Навального по уголовной статье в связи с возбуждением в отношении него нового уголовного дела.

"Навальный Олег Анатольевич. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе. В карточке отмечается, что Олег Навальный переобъявлен в розыск. По какой статье ведется розыск, в базе не указано.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в отношении Олега Навального возбуждено новое уголовное дело, при этом не уточнили, по какой статье оно возбуждено.