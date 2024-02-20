В Нижнем Новгороде осудили подрядчиков благоустройства парка "Швейцария"

Суд назначил виновным по четыре года условно и штрафы по 900 тыс. рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 февраля. /ТАСС/. Двух представителей коммерческой организации, которая занималась благоустройством парка "Швейцария" в Нижнем Новгороде, осудили по делу о мошенничестве. Им назначили по 4 года условно и штрафы 900 тыс. рублей каждому, сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

"Суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на срок четыре года условно с испытательным сроком пять лет со штрафом в размере 900 тыс. рублей каждому", - говорится в сообщении.

Представителей компании признали виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В суде установлено, что в июле 2020 года между акционерным обществом "Группа компаний "ЕКС" и главным управлением по капитальному строительству Нижнего Новгорода был заключен муниципальный контракт, по нему подрядчик должен была выполнить работы по благоустройству городского парка "Приокский", который включает в себя объект культурного наследия регионального значения - парк "Швейцария".

В 2021 году участники преступной группы выполнили работы по укладке резинового покрытия толщиной менее той, которая предусмотрена проектной документацией. Таким способом подсудимые похитили бюджетные средства на сумму свыше 39 млн рублей. Причиненный ущерб сотрудники акционерного общества полностью погасили.

В ноябре 2022 года в Нижегородском районном суде областного центра сообщили, что двоих сотрудников подрядчика обвинили в мошенничестве при благоустройстве нижегородского парка "Швейцария", который расположен на берегу реки Оки в Приокском районе Нижнего Новгорода и является популярным местом отдыха у горожан и туристов.