В Южной Осетии заочно осудили трех экстремистов на сроки до 22 лет

Обвиняемые готовили на территории республики теракты по заказу грузинских спецслужб

ЦХИНВАЛ, 20 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Южной Осетии заочно приговорил к лишению свободы до 22 лет трех экстремистов, которые готовили на территории республики теракты по заказу грузинских спецслужб. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь суда Зарина Тедеева.

"Верховный суд Южной Осетии вынес заочный обвинительный приговор по уголовному делу в отношении трех граждан республики - Георгия Гогичаева, Алана Каркусова и Яника Каркусова. Уголовное судопроизводство осуществлялось в отсутствие обвиняемых. Они объявлены в международный розыск и признаны виновными в совершении особо тяжких преступлений против общественной безопасности и общественного порядка и иных преступлений экстремистской направленности, а именно за незаконное изготовление, приобретение, хранение перевозку оружия и боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а также за действия, связанные с совершением террористического акта (ч. 2 ст. 223, п. "а" ч. 2 ст. 205 и ст. 222 УК РФ)", - сказала Тедеева.

Она отметила, что путем частичного сложения наказаний по совокупности инкриминируемых преступных деяний в отношении Георгия Гогичаева и Алана Каркусова назначено 19 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. "Янику Каркусову как организатору путем частичного сложения суд окончательно назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 22 года. Срок отбывания наказания исчислять со дня фактического задержания и этапирования в систему учреждений исполнения наказаний республики", - уточнила пресс-секретарь суда.

Тедеева напомнила, что в начале апреля 2006 года указанные выше лица по предварительному сговору, осознавая общественную опасность своих действий, предвидя возможность наступления общественно опасных последствий и желая их наступления, действуя по заданию спецслужб Грузии за денежное вознаграждение совершили ряд преступных действий на территории Республики Южная Осетия.