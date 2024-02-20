Суд Воронежа арестовал начальника отдела угрозыска за взятку

Мера пресечения избрана до 14 апреля

ВОРОНЕЖ, 20 февраля. /ТАСС/. Начальник отдела уголовного розыска воронежского отдела полиции № 8 арестован до 14 апреля за получение взятки, сообщается на сайте Ленинского районного суда города.

"В отношении начальника отдела уголовного розыска отдела полиции № 8 УМВД России по Воронежу Иванова М. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ <...> cуд принял решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 суток, по 14 апреля включительно", - говорится в сообщении.

По данным суда, Иванова задержали 16 февраля. "Он получил лично взятку в виде денег в сумме 295 000 рублей <...> за организацию сотрудниками полиции проверки в отношении юридического лица, и выявление различных нарушений, в том числе миграционного законодательства, и привлечение как самой организации, так и сотрудников к административной ответственности", - уточнили в суде.