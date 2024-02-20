В Петербурге приговорили к семи годам колонии серба за попытку сбыта 250 кг кокаина

Преступление было пресечено в июле 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к семи годам лишения свободы гражданина Сербии за покушение на сбыт 250 кг кокаина летом 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

"Прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Зорана Петровича. Суд назначил мужчине наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Петровича признали виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Следствие установило, что не позднее 2 июля 2023 года подсудимый, следуя инструкциям и указаниям соучастников, пытался незаконно получить 250 брикетов кокаина в 10 мешках. Общий вес наркотиков составил около 250 кг. Еще до получения наркотика подсудимым его изъяли из незаконного оборота сотрудники правоохранительных органов и заменили муляжами в рамках оперативно-разыскных мероприятий. При получении этих муляжей преступником в июле 2023 года он был задержан.