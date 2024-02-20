В Заполярье возбудили дело после угроз воспитательницы сломать ногу ребенку

Информация об инциденте ранее появилась в социальных сетях

МУРМАНСК, 20 февраля. /ТАСС/. Мурманские следователи возбудили уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию детей после публикации видео, где две женщины, одна из которых в белом халате, держит лежащего на полу мальчика за ногу и угрожает сломать ее, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"По размещенной в социальных медиа информации о противоправных действиях в отношении ребенка следователями СК возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ст. 156 УК РФ", - говорится в сообщении.

По данным СК, работник одного из социальных учреждений региона применила физическую силу по отношению к воспитаннику, удерживая лежащего на полу ребенка за ногу. "Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся осмотры, будут допрошены свидетели и иные лица, назначены необходимые экспертизы", - заключили в СК.