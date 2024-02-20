У актера Василия Прокопьева полицейские нашли пакет с наркотиками

В ходе экспертизы установлено, что находящееся в пакете вещество является производным мефедрона

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции обнаружили пакет с синтетическими наркотиками у актера Василия Прокопьева, которого остановили на Белорусском вокзале в Москве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"На станции Москва-Белорусская был выявлен в состоянии опьянения Прокопьев Василий Андреевич, 1991 года рождения. В ходе личного досмотра у него был обнаружен полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом массой 0,11 гм", - сказал собеседник агентства.

В ходе экспертизы установлено, что находящееся в пакете вещество является производным мефедрона.

Прокопьев снимался в сериалах "Громовы", "Сын отца народов", фильмах "Отец", "Кружовник".