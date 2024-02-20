В Риме начался процесс над египетскими агентами по факту гибели итальянца в Каире

Следующее заседание суда назначили на 18 марта

РИМ, 20 февраля. /ТАСС/. В римском трибунале начался судебный процесс над четырьмя сотрудниками спецслужб Египта, обвиняемыми в причастности к убийству итальянского аспиранта Джулио Реджени в Каире в 2016 году. Как сообщил новостной канал RAI News 24, первое заседание завершилось назначением следующего на 18 марта.

Представители семьи итальянца выразили удовлетворение самим фактом, что этот процесс стал возможен, даже спустя восемь лет. Дело в том, что попытки открыть его уже предпринимались ранее, однако были бюрократические препятствия: оказалось невозможно уведомить подсудимых. Однако позже Конституционный суд постановил, что это необязательное условие. В любом случае суд проходит в отсутствии подсудимых, египетские власти всегда отрицали причастность спецслужб к гибели Реджени. 28-летний аспирант, проводивший в Египте исследования для своей научной работы в британском Кембридже, погиб в конце января 2016 года. Его тело со следами пыток было обнаружено через несколько дней после исчезновения.

Как указало ANSA, для получения свидетельских показаний по этому делу стороны хотят запрашивать высокопоставленных представителей руководства Италии и Египта, как бывших, так и действующих, например, президента Абделя Фаттаха ас-Сиси. Фигурируют имена Маттео Ренци и Паоло Джентилони, занимавших на момент произошедшего посты премьер-министра и министра иностранных дел соответственно, руководителей управлений безопасности и даже главного управляющего энергетической компании Eni Клаудио Дескальци.

Окутанная загадками смерть Реджени, которого кто-то считал "шпионом", уже приводила к обострению дипломатических отношений между Италией и Египтом. Рим отзывал своего посла более чем на год. Прокуратурам Италии и Египта так и не удалось провести настоящее совместное расследование. Египетская сторона была поставлена в известность о подозрении в причастности к гибели Реджени сотрудников национальной службы безопасности. При этом Генпрокуратура Египта оставила за собой право не поддерживать эти выводы, считая, что они не имеют доказательной базы. Итальянские следователи утверждали, что египетская сторона не передала ряд важнейших документов и улик. Итальянские СМИ утверждали, что у обвинения есть свидетели, которые готовы дать показания в пользу версии репрессий, которые применили к итальянцу.

В ноябре 2022 года спустя месяц после своего назначения премьер-министр Джорджа Мелони на полях конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27) в Шарм-эш-Шейхе встретилась с ас-Сиси. До тех пор контактов на высшем уровне не было. Сейчас Рим и Каир активно взаимодействуют для оказания гуманитарной помощи в секторе Газа.