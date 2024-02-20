В ДНР наемнику из Грузии дали пожизненный срок за убийство троих российских военнослужащих

Преступление было совершено 1 апреля 2022 года

ДОНЕЦК, 20 февраля. /ТАСС/. Наемник из Грузии приговорен в ДНР к пожизненному сроку заключения за убийство троих российских военнослужащих. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

"Суд в Донецкой Народной Республике приговорил к пожизненному лишению свободы наемника из Грузии - 22-летнего стрелка войсковой части 3449 Вооруженных сил Украины Мамуку Гацарелию, убившего троих военнослужащих ВС РФ", - сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, он прибыл на Украины в марте 2022 года и заключил контракт с ВСУ. После обучения отправился в Мариуполь. Уже 1 апреля он расстрелял четверых российских бойцов. Трое из них погибли, один получил ранения. Спустя две недели он бросил гранату в группу российских бойцов, никто не пострадал. Гацарелия признан виновным по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по обеспечению общественной безопасности), ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте).

Как отметили в пресс-службе СК РФ, в ходе предварительного следствия в качестве свидетелей допрошены сослуживцы Гацарелии и очевидцы произошедшего из числа мирных граждан, которые дали показания, полностью подтверждающие вину подсудимого. Кроме того, местные жители показали, что Гацарелия в составе с иными военнослужащими ВСУ занимали боевые позиции в квартирах гражданского населения, в то время как жильцы многоквартирного дома спасались от обстрелов в подвале.